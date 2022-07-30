Про це для 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона нещодавно відвідала одну з лікарень Харкова та поспілкувалася з людьми.

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"Здебільшого, це жінки похилого віку. Пенсіонерки, які залишаються у своїх невеликих селах. На їхніх вулицях майже немає цілих будиночків. Вони ночують у підвалах, гуртуються з сусідами. За статистичними повідомленнями про обстріли ховаються людське здоров'я і часто людські життя", – розповіла журналістка.

"Мені відрізали ногу, а сусіда розірвало"

Мешканка села Довжик Людмила розповіла, що вийшла на город вибирати цибулю. Проте раптово почався обстріл.

Сусід поряд на городі почав кричати: "Лягай". Я не встигла лягти, летить снаряд і перебиває мені ногу, а сусіда зовсім розірвало. Відрізали мені ногу й тепер я лежу мучусь. Нехай будуть прокляті ті рашисти, – сказала жінка.



Людмилі ампутували ногу / Скриншот відео 24 каналу

"Боялась задихнутись під руїнами"

Поранена мешканка селища міського типу Слатине Наталія ховалася від обстрілів з сусідами. Люди вирішили піти по домівках відпочити.

Лягла на ліжко й воно бачите як. Прилетіло й раптово розбило будинок. На мене все попадало, вилізла вся в пилюці. Думала, що хоч би не задихнутися. Встигла вилізти із завалів, – пригадала жінка.



Наталія ледве врятувалася / Скриншот відео 24 каналу

"Уламки пронизали мені ногу"

Катерина мешкає у селі Черкаська Лозова. Вона була у своєму будинку, не чула ні обстрілів, ні вибухів, але раптово дім почав руйнуватися.

Зразу, коли посипалися вікна на мене, уламки пронизали мені ногу повністю", – сказала Катерина.



Катерина постраждала від уламків скла / Скриншот відео 24 каналу

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