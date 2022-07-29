Юній зрадниці вже оголосили підозру

Інцидент трапився в селі Петропавлівка Куп'янського району. З 2022 року населений пункт перебуває під російською окупацією.

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У кінці червня дівчина вилізла на дах будинку культури й зняла з нього прапор України. Національний символ вона зухвало кинула на землю. Усе це відбувалося на відео. Мабуть, юна колаборантка хотіла похизуватися перед окупантами. Тобто тими, хто кожен день вбиває її співгромадян і руйнує все, що бачить.

Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України,

– наголосили у прокуратурі.

Зловмисниці заочно повідомили про підозру за статтею про публічну наругу над Державним прапором України.



На Харківщині 16-річна дівчина скинула прапор України з окупованої будівлі

Зауважимо, це не вперше у Петропавлівці підлітки паплюжать символи України. Біля того ж таки будинку культури відзначився 18-річний юнак. У компанії таких же самих молодиків він знищив герб України, який був на будівлі.

Хлопець разом з "товаріщем" піднявся на автокрані до фасаду будівлі та почав бити молотком по державному символу. Після цього молодик з особливим цинізмом кидав частини герба на землю. Інші присутні знімали це на камеру.

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