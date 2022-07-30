Варто відзначити, що на Харківщині повітряну тривогу після вибухів не оголошували. Офіційної інформації від влади станом на 16:50 немає.

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Очевидці повідомляють про стовп диму

Місцеві мешканці та локальні телеграм-канали повідомляють, що після вибухів у місті видно стовп диму. Однак поки що офіційних підтверджень немає.

Станом на 17:00 повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Запорізькій областях. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно пройти в укриття та перебувати там, поки сирена не сповістить про відбій тривоги.

Що робити, якщо почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів, то важливо пам'ятати, що це може працювати ППО, Однак, якщо таки був приліт, важливо під час тривоги не публікувати жодних фото, відео, назв об'єктів чи їхніх адрес. Усім цим може скористатися ворог.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, підтверджуючи цей статус ударами по цивільних об'єктах – житлових будинках, школах тощо. Передбачити, куди окупанти атакуватимуть наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ракет у випадку успішної роботи ППО. Тому якщо ви чуєте сирени – одразу ідіть в укриття та не наражайте себе на небезпеку.

Черговий російський обстріл Харкова

Уночі 30 липня близько 2:23 росія вкотре атакувала Харків. Мер міста Ігор Терехов згодом повідомив, що прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного з училищ, після чого там виникла пожежа.

Крім того, близько 5:00 росіяни влучили в землю біля раніше зруйнованої будівлі. Попередньо, російська армія для атаки використовувала ракети С-300.

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