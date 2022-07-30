По училищу випустили аж 3 ракети. Ймовірно, С-300. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що було 2 "прильоти".

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Наслідки удару по училищу

Внаслідок обстрілу росіян центральний корпус знищено. Терехов зазначив, що пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися.



Пожежа в училищі / Фото з телеграму Ігоря Терехова



Рятувальники загасили займання / Фото з телеграму Ігоря Терехова

В землі утворилась вирва

Другий "приліт" був у районі Холодної гори. Снаряди влучили у землю, тож ніхто не постраждав. Руйнувань немає, але в прилеглих будинках повилітали шибки.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок удару в землі утворилась величезна вирва. Він додав, що, за попередніми даними правоохоронців, вночі та зранку по місту випустили понад 5 ракет РЗК С-300.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото з телеграму Олега Синєгубова:

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