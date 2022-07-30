Об этом для 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она недавно посетила одну из больниц Харькова и пообщалась с людьми.
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"В основном, это пожилые женщины. Пенсионерки, которые остаются в своих небольших селах. На их улицах почти нет целых домиков. Они ночуют в подвалах, сплачиваются с соседями. За статистическими сообщениями об обстрелах скрываются человеческое здоровье и часто человеческие жизни", – рассказала журналистка.
"Мне отрезали ногу, а соседа разорвало"
Жительница села Довжик Людмила рассказала, что вышла на огород выбирать лук. Однако внезапно начался обстрел.
Сосед рядом на огороде начал кричать: "Ложись". Я не успела лечь, летит снаряд и перебивает мне ногу, а соседа совсем разорвало. Отрезали мне ногу и теперь я лежу мучаюсь. Пусть будут прокляты эти рашисты, – сказала женщина.
Людмиле ампутировали ногу / Скриншот видео 24 канала
"Боялась задохнуться под руинами"
Раненая жительница поселка городского типа Слатино Наталья скрывалась от обстрелов с соседями. Люди решили пойти по домам отдохнуть.
Легла на кровать и оно видите как. Прилетело и внезапно разбило дом. На меня все попадало, вылезла вся в пыли. Думала, что хоть бы не задохнуться. Успела вылезти из завалов, – вспомнила женщина.
Наталья едва спаслась / Скриншот видео 24 канала
"Обломки пронзили мне ногу"
Екатерина проживает в селе Черкасская Лозовая. Она была в своем доме, не слышала ни обстрелов, ни взрывов, но внезапно дом стал разрушаться.
"Сразу, когда посыпались окна на меня, обломки пронзили мне ногу полностью", – сказала Екатерина.
Екатерина пострадала от обломков стекла / Скриншот видео 24 канала
Обратите внимание – последствия обстрелов в Харьковской области: смотрите видео
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