Об этом для 24 каналу рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она недавно посетила одну из больниц Харькова и пообщалась с людьми.

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"В основном, это пожилые женщины. Пенсионерки, которые остаются в своих небольших селах. На их улицах почти нет целых домиков. Они ночуют в подвалах, сплачиваются с соседями. За статистическими сообщениями об обстрелах скрываются человеческое здоровье и часто человеческие жизни", – рассказала журналистка.

"Мне отрезали ногу, а соседа разорвало"

Жительница села Довжик Людмила рассказала, что вышла на огород выбирать лук. Однако внезапно начался обстрел.

Сосед рядом на огороде начал кричать: "Ложись". Я не успела лечь, летит снаряд и перебивает мне ногу, а соседа совсем разорвало. Отрезали мне ногу и теперь я лежу мучаюсь. Пусть будут прокляты эти рашисты, – сказала женщина.



Людмиле ампутировали ногу / Скриншот видео 24 канала

"Боялась задохнуться под руинами"

Раненая жительница поселка городского типа Слатино Наталья скрывалась от обстрелов с соседями. Люди решили пойти по домам отдохнуть.

Легла на кровать и оно видите как. Прилетело и внезапно разбило дом. На меня все попадало, вылезла вся в пыли. Думала, что хоть бы не задохнуться. Успела вылезти из завалов, – вспомнила женщина.



Наталья едва спаслась / Скриншот видео 24 канала

"Обломки пронзили мне ногу"

Екатерина проживает в селе Черкасская Лозовая. Она была в своем доме, не слышала ни обстрелов, ни взрывов, но внезапно дом стал разрушаться.

"Сразу, когда посыпались окна на меня, обломки пронзили мне ногу полностью", – сказала Екатерина.



Екатерина пострадала от обломков стекла / Скриншот видео 24 канала

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