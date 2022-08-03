Повітряну тривогу в Харківській області оголосили близько 21:17. Через більш ніж пів години з'явилися повідомлення про вибухи, а згодом і про пожежу.

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Пожежа між Чугуєвом та Балаклією

За словами очевидців, під час повітряної тривоги росія атакувала з артилерії. Саме через це виникла пожежа. Місцеві кажуть, що займання виникло між Чугуєвом та тимчасово окупованою Балаклією.

Офіційних коментарів влади станом на 23:00 немає. Варто зазначити, що за 3 серпня це щонайменше 2 обстріл Чугуєва.

Попередній обстріл Чугуєва

Близько 12:50 3 серпня окупанти обстріляли Чугуїв. За попередніми даними, окупанти використали касетні боєприпаси.

Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, ще 2 – зазнали поранень. І загиблий, і одна з потерпілих – громадяни росії.

Чоловік, який загинув, під час обстрілу був у себе вдома, у п'ятиповерхівці. Туди окупанти поцілили з реактивних систем залпового вогню. Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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