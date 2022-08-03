Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена около 21:17. Спустя более получаса появились сообщения о взрывах, а затем и о пожаре.
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Пожар между Чугуевым и Балаклеей
По словам очевидцев, во время воздушной тревоги россия атаковала из артиллерии. Именно поэтому возник пожар. Местные говорят, что возгорание возникло между Чугуевым и временно оккупированной Балаклеей.
Официальных комментариев власти на 23:00 нет. Стоит отметить, что за 3 августа это по меньшей мере 2 обстрел Чугуева.
Предыдущий обстрел Чугуева
Около 12:50 3 августа оккупанты обстреляли Чугуев. По предварительным данным, оккупанты использовали кассетные боеприпасы.
В результате обстрела погиб 1 человек, еще 2 – получили ранения. И погибший, и один из пострадавших – граждане россии.
Погибший мужчина во время обстрела был у себя дома, в пятиэтажке. Туда оккупанты попали из реактивных систем залпового огня. Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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