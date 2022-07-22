Військовий експерт Петро Черник зазначив, що не поспішав би зачаровуватися цією інформацію. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.
Важливо Є передумови для успіху ЗСУ на Півдні, – військовий експерт
За його словами, те, що противник перекваліфіковує свої системи С-300, які можуть наносити ураження у межах 70 кілометрів, – доволі добра новина. Це свідчить про те, що якісні ракетні системи у них закінчуються. Зокрема, "Іскандер", "Калібр", "Кинджал". Останній застосовувався всього один раз і їх загалом є 40 штук.
Петро Черник зазначив, що попри це у ворога є багато інших старих радянських ракетних систем. Особливо те, що називається середня оперативна дуга – від 160 до 280 кілометрів.
В основному це ракети Х-31, Х-59. Там доволі важкі бойові частини – від 110 до 300 кілограмів еквівалента тротилу. Ті ж самі С-300 вони мають ще дуже великі запаси. На мій погляд, це тисячі одиниць,
– акцентував Петро Черник.
"Застосування цієї зброї у такому режимі свідчить про те, що противник жодним чином не старається здаватися і буде робити усе можливе, щоб сіяти хаос, паніку. На жаль, били, б'ють і будуть бити по цивільній інфраструктурі серед українського населення", – повідомив Черник.
Дивіться відео про російські ракети:
Яка ситуація в росії: останні новини
- Жителі прикордонних з Україною російських областей починають відчувати на собі всі ті небезпеки, які несе війна, яку розпочала їх влада.
- У невизнаному Придністров'ї заявили про бажання "приєднатись" до росії. Однак кремлівським пропагандистам цю тему висвітлювати заборонили. Така вказівка надійшла від офіційної москви.
- Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів.