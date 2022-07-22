Військовий експерт Петро Черник зазначив, що не поспішав би зачаровуватися цією інформацію. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, те, що противник перекваліфіковує свої системи С-300, які можуть наносити ураження у межах 70 кілометрів, – доволі добра новина. Це свідчить про те, що якісні ракетні системи у них закінчуються. Зокрема, "Іскандер", "Калібр", "Кинджал". Останній застосовувався всього один раз і їх загалом є 40 штук.

Петро Черник зазначив, що попри це у ворога є багато інших старих радянських ракетних систем. Особливо те, що називається середня оперативна дуга – від 160 до 280 кілометрів.

В основному це ракети Х-31, Х-59. Там доволі важкі бойові частини – від 110 до 300 кілограмів еквівалента тротилу. Ті ж самі С-300 вони мають ще дуже великі запаси. На мій погляд, це тисячі одиниць,

– акцентував Петро Черник.

"Застосування цієї зброї у такому режимі свідчить про те, що противник жодним чином не старається здаватися і буде робити усе можливе, щоб сіяти хаос, паніку. На жаль, били, б'ють і будуть бити по цивільній інфраструктурі серед українського населення", – повідомив Черник.

Дивіться відео про російські ракети:

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