Про це заявив представник Головного управління розвідки міноборони Вадим Скібіцький під час брифінгу в Media Center Ukraine, повідомляє 24 канал. Брак крилатих ракет для комплексів "Іскандер" зараз дуже помітний.
Зауважте Померла дівчина, яка зазнала 98% опіків тіла внаслідок удару росіян по Вінниці
Скільки ракет залишилося у росіян
Вадим Скібіцький заявив, що росія за час повномасштабного вторгнення використала 55 – 60% запасів крилатих ракет ("Іскандер", "Калібр") та ракет повітряного базування "(Х-101, Х-555).
Найменше запасів в окупантів залишилося серед ракет "Іскандер". Зараз навіть помітно, що росіяни все рідше використовують їх для атак.
Проблемою для окупантів, як зауважив Скібіцький, є те, що ракети, які застосовують росіяни у війні, є досить новим для них озброєнням. Для їхнього виробництва використовувати іноземні деталі, які зараз через санкції вони не можуть отримати.
Водночас у росіян досі чималий зараз старого радянського озброєння – техніки та боєприпасів. Серед них і ракети Х-22, які окупанти вже двічі запускали з території Білорусі. Зараз навіть чимало техніки знімають з консервації та відправляють до України.
Запаси радянського озброєння у росії дуже великі, тому Скібіцький зазначив, що точно підрахувати, скільки ще зброї залишилося у ворога надзвичайно складно.
Цікаво – в Офісі Президента анонсували перелом у війні: дивіться відео