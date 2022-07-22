Военный эксперт Петр Черник отметил, что не торопился бы очаровываться этой информацией. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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По его словам, то, что противник переквалифицирует свои системы С-300, которые могут наносить поражение в пределах 70 километров – достаточно хорошая новость. Это свидетельствует о том, что качественные ракетные системы у них заканчиваются. В частности, "Искандер", "Калибр", "Кинжал". Последний применялся всего один раз и их всего 40 штук.

Петр Черник отметил, что, несмотря на это, у врага есть много других старых советских ракетных систем. Особенно то, что называется средняя оперативная дуга – от 160 до 280 км.

В основном это ракеты Х-31, Х-59. Там достаточно тяжелые боевые части – от 110 до 300 килограммов эквивалента тротила. Те же С-300 они имеют еще очень большие запасы. На мой взгляд, это тысячи единиц,

– акцентировал Петр Черник.

"Применение этого оружия в таком режиме свидетельствует о том, что противник никоим образом не старается сдаваться и будет делать все возможное, чтобы сеять хаос, панику. К сожалению, били, бьют и будут бить по гражданской инфраструктуре среди украинского населения", – сообщил Черник.

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