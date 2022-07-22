Так, російським пропагандистам розіслали методичку. Просять "не робити із заяви своїх маріонеток сенсації". Про це 24 каналу повідомили джерела у службах.

До теми Бо потрібна не ротація, а виведення: Молдова не пропускає російських військових до Придністров'я

Чому пропагандистам наказали мовчати

Очевидно, що таке прохання у кремля виникло, бо насправді ніякого Придністров'я росії не треба. Таким чином, вони "з'їжджають з теми".

До речі, про це свідчить і заява речника путіна дмитра пєскова. Він переконував, мовляв, нічого не знає про нові наміри москви "приєднувати" невизнану "республіку".

Що відбувається у Придністров'ї

російські ставленики у невизнаному Придністров'ї заговорили, що хочуть добитися "незалежності". Далі намірились "приєднуватись" до росії. Заяву видав очільник так званого "МЗС" регіону Віталій Ігнатьєв.

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на це. Зазначили, що всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту. Наголосили, що слід поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Молдова не пускає російських військових

Молдова відмовилась пропускати російських військових у Придністров'я. Держава вимагає, щоб кремль повністю вивів свої війська, а не здійснював їхню ротацію. Міністр закордонних справ Молдови Деніель Воде наголосив, що російські солдати незаконно перебувають на території країни. Про незаконність базування російських "миротворців" у Придністров'ї Молдова нагадує постійно.

У москві заявили про "стурбованість". Розповідають, нібито це "неприпустимо", бо російські солдати направлялися у чужу країну " для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту".

Які перспективи в армії Придністров'я

За твердженнями експертів, особовий склад у так званій армії "Придністров’я" – 7 500 людей, ще 1 500 – російські "миротворці". Стверджують, що в разі вступу у війну, вони не зможуть отримувати ніякого підкріплення.

Оперативна група російських військ у регіоні створена з залишків сил, які брали активну участь у Придністровському конфлікті на початку дев'яностих. Загалом армія складається з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

Такі дані свідчать, що ці війська – дуже слабкі. Очевидно, якщо кремль таки втягне їх у провокації та змусить вступити у війну проти Молдови чи України, то придністровську армію чекає розгромлення.

Зверніть увагу! Президентка Молдови Мая Санду під час візиту до Києва заявила, що Молдова робить усе можливе, аби не дати невизнаному Придністров'ю становити загрозу їй та Україні. Президент Володимир Зеленський тоді сказав, що негативні сигнали щодо загрози з Придністров'я влада отримає. Однак він попередив, що в разі атаки, Україна відповість миттєвим ударом.

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