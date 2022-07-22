Так, російським пропагандистам розіслали методичку. Просять "не робити із заяви своїх маріонеток сенсації". Про це 24 каналу повідомили джерела у службах.
До теми Бо потрібна не ротація, а виведення: Молдова не пропускає російських військових до Придністров'я
Чому пропагандистам наказали мовчати
Очевидно, що таке прохання у кремля виникло, бо насправді ніякого Придністров'я росії не треба. Таким чином, вони "з'їжджають з теми".
До речі, про це свідчить і заява речника путіна дмитра пєскова. Він переконував, мовляв, нічого не знає про нові наміри москви "приєднувати" невизнану "республіку".
Що відбувається у Придністров'ї
російські ставленики у невизнаному Придністров'ї заговорили, що хочуть добитися "незалежності". Далі намірились "приєднуватись" до росії. Заяву видав очільник так званого "МЗС" регіону Віталій Ігнатьєв.
У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на це. Зазначили, що всі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту. Наголосили, що слід поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Молдова не пускає російських військових
Молдова відмовилась пропускати російських військових у Придністров'я. Держава вимагає, щоб кремль повністю вивів свої війська, а не здійснював їхню ротацію. Міністр закордонних справ Молдови Деніель Воде наголосив, що російські солдати незаконно перебувають на території країни. Про незаконність базування російських "миротворців" у Придністров'ї Молдова нагадує постійно.
У москві заявили про "стурбованість". Розповідають, нібито це "неприпустимо", бо російські солдати направлялися у чужу країну " для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту".
Які перспективи в армії Придністров'я
За твердженнями експертів, особовий склад у так званій армії "Придністров’я" – 7 500 людей, ще 1 500 – російські "миротворці". Стверджують, що в разі вступу у війну, вони не зможуть отримувати ніякого підкріплення.
Оперативна група російських військ у регіоні створена з залишків сил, які брали активну участь у Придністровському конфлікті на початку дев'яностих. Загалом армія складається з місцевих жителів, які мають російське громадянство.
Такі дані свідчать, що ці війська – дуже слабкі. Очевидно, якщо кремль таки втягне їх у провокації та змусить вступити у війну проти Молдови чи України, то придністровську армію чекає розгромлення.
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