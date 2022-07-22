Так, российским пропагандистам разослали методичку. Просят "не делать из заявления своих марионеток сенсации". Об этом 24 каналу сообщили источники в службах.

К теме Ибо нужна не ротация, а вывод: Молдова не пропускает российских военных в Приднестровье

Почему пропагандистам приказали молчать

Очевидно, что такая просьба у кремля возникла, потому что на самом деле никакого Приднестровья россии не нужно. Таким образом, они "съезжают с темы".

Кстати, об этом свидетельствует и заявление спикера путина дмитрия пескова. Он убеждал, якобы ничего не знает о новых намерениях москвы "присоединять" непризнанную "республику".

Что происходит в Приднестровье

российские ставленники в непризнанном Приднестровье заговорили, что хотят добиться "независимости". Далее вознамерились "присоединяться" к россии. Заявление выдал глава так называемого "МИД" региона Виталий Игнатьев.

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на это. Все международные партнеры и конституционная власть решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта. Следует уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

Молдова не пускает российских военных

Молдова отказалась пропускать российских военных в Приднестровье. Государство требует, чтобы кремль полностью вывел свои войска, а не производил их ротацию. Министр иностранных дел Молдовы Дэниэль Воде подчеркнул, что российские солдаты незаконно находятся на территории страны. О незаконности базирования российских миротворцев в Приднестровье Молдова напоминает постоянно.

В москве заявили об "обеспокоенности". Рассказывают, якобы это "недопустимо", потому что российские солдаты направлялись в чужую страну "для укомплектования на ротационной основе российского контингента".

Какие перспективы в армии Приднестровья

По утверждениям экспертов, личный состав в так называемой армии "Приднестровья" – 7500 человек, еще 1500 – российские "миротворцы". Утверждают, что в случае вступления в войну они не смогут получать никакого подкрепления.

Оперативная группа российских войск в регионе создана из остатков сил, активно участвовавших в Приднестровском конфликте в начале девяностых. В целом армия состоит из местных жителей, у которых российское гражданство.

Такие данные свидетельствуют, что эти войска очень слабы. Очевидно, если кремль втянет их в провокации и заставит вступить в войну против Молдовы или Украины, то приднестровскую армию ждет разгром.

Обратите внимание! Президент Молдовы Майя Санду во время визита в Киев заявила, что Молдова делает все возможное, чтобы не дать непризнанному Приднестровью представлять угрозу ей и Украине. Президент Владимир Зеленский тогда сказал, что негативные сигналы об угрозе из Приднестровья власти получат. Однако он предупредил, что в случае атаки Украина ответит мгновенным ударом.

Может заинтересовать – Молдова готовится к нападению россии? Фленкя спрогнозировал: