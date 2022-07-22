Мол, их цель с 2006 года не изменилась. Заявление приспешников распространили российские пропагандистские СМИ.

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Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко очерчено: независимость с последующим свободным присоединением к России. Независимость страны – безусловный приоритет,

– заявили российские приспешники.

Молдавия не пропускает российских военных в Приднестровье

21 июля правительство Молдовы отказалось пропускать российских военных в Приднестровье. Государство требует, чтобы кремль полностью вывел свои войска, а не производил их ротацию. Министр иностранных дел Молдовы Дэниэль Воде заявил, что российские солдаты незаконно находятся на территории страны.

В России уже успели на это отреагировать. Так, министерство иностранных дел государства-агрессора выразило "озабоченность". Мол, это просто "недопустимо" не впускать русских солдат, ведь те "направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе русского контингента".

Сколько русских войск есть в Приднестровье

На территории непризнанной республики находится оперативная группа русских войск (ОГРО). Ее создали из остатков сил, активно участвовавших в Приднестровском конфликте в начале девяностых.

В открытых источниках пишут, что ОГРО состоит из 2 мотострелковых батальонов и подразделения управления. Численность военных колеблется в пределах 1500 – 1700 человек.

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