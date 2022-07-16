Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Притула. Он отметил, что россияне хотели после Змеиного пойти на Белгород-Днестровский, Татарбунарский и другие районы Украины, которые находятся за Днестровским лиманом.

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ВСУ разрушили мечту путина о восстановлении СССР

Там Приднестровье, которое, по сути, является форпостом россии. Там находится очень большое количество оружия. Все оружие, которое было у групп советских войск в Европе. Когда союз оккупировал страны Восточной Европы, то в Чехословакии, Германии, Венгрии, Польше было большое количество оружия советских войск,

– рассказал Притула.

Все это оружие до сих пор хранится на складах в Приднестровье. Кроме того, на территории непризнанной республики есть значительное количество войск – 5 тысяч армейцев и 30 тысяч мобилизационного потенциала.

Поэтому, если бы Вооруженные Силы Украины не подбили крейсер "Москва" и не выгнали россиян с острова Змеиный, путинские солдаты пошли бы на Молдову. Ведь, по словам Притулы, владимир путин мечтает о восстановлении советского союза и делает все, чтобы осуществить свои безумные идеи.

Но это у него не получилось. Нет ни Змеиного (под оккупацией – 24 канал), нет крейсера "Москва". Поэтому мы фактически спасли Молдову по состоянию на сегодня,

– подчеркнул специалист.

Почему оккупанты дальше обстреливают Змеиный

Притула считает, что есть несколько возможных объяснений тому, почему россияне продолжают уничтожать свою же технику на острове. Во-первых, враг может думать, что на Змеиный зашли ВСУ, что не имеет никакого смысла. Во-вторых, оккупанты хотят показать, что имеют огневой контроль над островом.

Напомним, 30 июня после нескольких огненных ударов по Змеиному российские военные покинули украинский остров. Вскоре там развевался наш флаг.

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