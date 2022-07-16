В Госпогранслужбе показали, как защищают границу Украины и оккупированной россией части Молдовы. Видео с позиций пограничников было обнародовано 16 июля.

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Пограничники готовятся ко всему

Часть записи была сделана на пропускном пункте Кучурган-Первомайск. Это позиция, с которой даже видны многоэтажки одного из городов непризнанной республики. Следует заметить, что с той стороны есть много провокаций. Это обусловлено тем, что Россия хочет втянуть Приднестровье в войну.

Они (враги – 24 канал) видят, что каждый день что-нибудь дооборудуем. Что мы есть, что готовы их встречать,

– рассказал один из пограничников.

Однако показали на видео свою работу не только в оборудованном пункте. Также пограничники работают на очень обширной территории этого направления. Ведь у Украины с оккупированной территорией Молдовы граница лежит на расстоянии 400 километров.

Почему эта территория оккупирована В начале 90-х годов там сказалось то, что этнически-языковой состав Приднестровья существенно отличается от общемолдавского. На территории, где молдаване не составляли большинства из-за усилий СССР, начали властвовать сепаратистские настроения.



Впоследствии там объявили так называемую "Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику". Когда советская империя распалась, ситуация не изменилась. А вот Россия получила свою первую подконтрольную квазиреспублику. Там базируется небольшая часть сил оккупационной армии нашего врага.

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