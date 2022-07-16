У Держприкордонслужбі показали, як боронять кордон України та окупованої росією частини Молдови. Відео з позицій прикордонників оприлюднили 16 липня.

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Прикордонники готуються до всього

Частина запису була зроблена на пропускному пункті Кучурган-Первомайськ. Це позиція, з якої навіть видно багатоповерхівки одного з міст невизнаної республіки. Слід зауважити, що з того боку є багато провокацій. Це зумовлено тим, що росія хоче втягнути Придністров'я у війну.

Вони (вороги – 24 канал) бачать, що кожен день щось дообладнуємо. Що ми є, що готові їх зустрічати,

– розповів один із прикордонників.

Проте показали на відео свою роботу не лише в обладнаному пункті. Також прикордонники працюють на дуже великій території цього напрямку. Адже в України з окупованою територією Молдови кордон пролягає на відстані 400 кілометрів.

Чому ця територія окупована На початку 90-их років там далося взнаки те, що етнічно-мовний склад Придністров'я суттєво відрізняється від загальномолдовського. На території, де молдовани не складали більшості через зусилля СРСР, почали панувати сепаратистські настрої.



Згодом там оголосили так звану "Придністровську Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку". Коли радянська імперія розпалася ситуація не змінилася. А ось росія отримала свою першу підконтрольну квазіреспубліку. Там базується невелика частина сил окупаційної армії нашого ворога.

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