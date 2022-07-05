Об этом президент рассказал на 26 ежегодном правительственном круглом столе The Economist 5 июля. 24 канал передает детали.

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Россия осуществляет провокации, чтобы втянуть Приднестровье в войну

Зеленский откровенно заявил, что не совсем согласен с Майей Санду – по его словам, провокации из Приднестровья фиксировались и фиксируются.

Они мелкие (провокации – ред. 24 канал), но они, есть, Россия это делает. Россия делает это специально, чтобы и там была потасовка, чтобы и там был следующий взрыв этой войны.

– заверил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что Беларусь в настоящее время также находится под угрозой втягивания в войну против Украины, впрочем, наше государство может ответить на это только одним – мы к этому готовы.

Как Зеленский прокомментировал угрозу из Беларуси

Президент Украины подчеркнул, что с территории Беларуси по нашим городам и селам уже прилетело множество ракет разных калибров, которые принесли страдания украинскому народу. Он отметил, что наше государство понимает, что это не решение гражданских белорусов.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул ответственность – белорусский народ не может молчать и заявлять, что это не они. Президент верит, что белорусы сделают все, чтобы не допустить вовлечение их страны в войну против Украины.

Однако провокации со стороны Беларуси уже есть. Именно поэтому Украина готовится к любым сценариям развития событий, заверил Зеленский.

Подробнее – выступление Зеленского на правительственном круглом столе The Economist: смотрите видео