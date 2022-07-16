Таку думку висловив військовий експерт Михайло Притула. Він зазначив, що росіяни хотіли після Зміїного піти на Білгород-Дністровський, Татарбунарський та інші райони України, які перебувають за Дністровським лиманом.

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ЗСУ зруйнували мрію путіна про відновлення срср

Там Придністров'я, яке по суті є форпостом росії. Там перебуває дуже велика кількість зброї. Вся зброя, яка була у груп радянських військ у Європі. Коли союз окупував країни Східної Європи, то у Чехословаччині, Німеччині, Угорщині, Польщі була велика кількість зброї радянських військ,

– розповів Притула.

Уся ця зброя досі зберігається на складах у Придністров'ї. Крім того, на території невизнаної республіки є значна кількість війська – 5 тисяч армійців та 30 тисяч мобілізаційного потенціалу.

Тому, якби Збройні Сили України не підбили крейсер "Москва" й не вигнали росіян з острова Зміїний, то путінські солдати пішли б на Молдову. Адже, за словами Притули, владімір путін мріє про відновлення радянського союзу й робить все, щоб здійснити свої божевільні ідеї.

Але це у нього не вийшло. Немає ні Зміїного (під окупацією – 24 канал), немає крейсера "Москва". Тому ми фактично врятували Молдову станом на сьогодні,

– наголосив фахівець.

Чому окупанти далі обстрілюють Зміїний

Притула вважає, що є кілька ймовірних пояснень того, чому росіяни продовжують нищити свою ж техніку на острові. По-перше, ворог може думати, що на Зміїний зайшли ЗСУ, що не має ніякого сенсу. По-друге, окупанти хочуть показати, що мають вогневий контроль над островом.

Нагадаємо, 30 червня, після кількох вогненних ударів по Зміїному, російські військові покинули український острів. Невдовзі там замайорів наш прапор.

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