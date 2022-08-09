Неблагодарное дело прогнозов
Вот уже несколько месяцев все только и говорят, что у россии, наконец-то, должны закончиться запасы ракет, а они их все выпускают и выпускают.
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День, который все ощутят
И да, экономический рост в Китае уже не столь значителен (в относительных показателях), и накопилось множество дисбалансов за десятки лет роста. И да, плотность российских атак ракетами не такая, как была несколько месяцев назад. Но все равно не нужно выдавать желаемое за действительное.
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Как и в случае кризиса в Китае, мы не можем предусмотреть день, когда у россии исчерпаются запасы ракет. Но в тот день, когда это произойдет, мы все поймем. Единственное, кажется, что ракеты у россии все же закончатся раньше…
Важно – сколько российских ракет сбили ВСУ: смотрите видео