Неблагодарное дело прогнозов

Вот уже несколько месяцев все только и говорят, что у россии, наконец-то, должны закончиться запасы ракет, а они их все выпускают и выпускают.

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Это не означает, что в Китае невозможен экономический кризис. Как и не означает, что запасы ракет в россии неисчерпаемы. Это означает, что мы имеем дело с закрытыми системами. И прогнозы здесь очень часто являются интуитивным тыканьем пальцем в небо. А иногда – просто желанием собрать как можно больше лайков.

День, который все ощутят

И да, экономический рост в Китае уже не столь значителен (в относительных показателях), и накопилось множество дисбалансов за десятки лет роста. И да, плотность российских атак ракетами не такая, как была несколько месяцев назад. Но все равно не нужно выдавать желаемое за действительное.

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Как и в случае кризиса в Китае, мы не можем предусмотреть день, когда у россии исчерпаются запасы ракет. Но в тот день, когда это произойдет, мы все поймем. Единственное, кажется, что ракеты у россии все же закончатся раньше…

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