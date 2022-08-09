Гаряче літо для ворога

Вперше не ми коригуємо наші плани, реагуючи на дії ворога, а ворог коригує свої плани, реагуючи на наші дії. Погодьтеся, це багато чого вартує і багато що значить.

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Окрім того, дії і вогневий вплив ворога на правому березі Дніпра показує, що ворог дуже серйозно ставиться до можливості наступальних дій України в цьому районі.

Три ключових моменти боїв за Херсонщину

1. Нас намагаються вибити із плацдарму на лівому березі річки Інгулець в районі населеного пункту Андріївка і Лозове. Плацдарм важливий, бо поряд – дорога, яка йде до Дніпра.

2. Ворог постійно здійснює вогневий вплив на населені пункти вздовж трас М14 (Миколаїв – Херсон) і Т-15-08 (на Снігурівку), що теж є важливими артеріями з погляду можливого наступу.

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3. За частотою (щодо інтенсивності – не знаю) вогневого впливу ворога стик Херсонщини і Миколаївщини нічим не поступається найгарячішим точкам Донецької області й точно випереджає Запорізький напрямок.

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