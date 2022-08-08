Українці єдині в гніві

Ср*лися з "Гамнесті" всі: від домогосподарок до президента. І маємо ж результат! Тепер у "Гамнесті" й купи інших латентних путіноїдів виробився безумовний рефлекс: зачепиш українців – прилетить. І вони реально будуть задумуватися про наслідки. Тож ця перемога цінна і помічна.

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Світ жорстокий до тихих. Великі не помічають маленьких, які вошкаються десь внизу, під ногами. Їм байдуже, бо вони просто не чують, як тихо знищують половину народу десь в Африці. Не чути, то можна й не реагувати.

Холодне відро для Європи

Нас почули, бо ми не мовчимо. За останні роки ми глибоко інтегрувалися у цивілізований світ. Ми маємо партнерів, друзів, кастомерів по всій Європі. І ми гучні. Наш біль вилився на голови європейців, як відро холодної води, що змило зачарування московитами навіть у німців, французів, італійців.

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І в безпрецедентній для Європи і Штатів швидкості поставок важкої зброї – велика заслуга наших ср*чів. Так само, як зараз "Гамнесті", ми всі, від таксиста до посла і президента, навалювали Німеччині та іншим слоупокам до тих пір, поки вони не роздуплилися.

Тож бережіть наші величні, шалені, нестримні й прекрасні ср*чі, люде! Не мовчіть, як щось не так. Навалюйте! Це на добро.

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