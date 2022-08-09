Жахачки для наївних

А ще – населенню ростовської області та краснодарського краю. А заодно – гауляйтерам окупованого Криму та Херсонщини.

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Два тижні тому – 26 липня 2022 року – Моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень опублікувала та поширила такий висновок:

Росія вже запустила сценарій як "ядерного стримування" очікуваного українського наступу на півдні, так і "ядерного спонукання" ЄС для примусу України до переговорів…

Три "але", які не подужає росія

Я жодного разу не фахівець в метеорології, але все ж таки за освітою (і дуже непоганою) – інженер. Отже найпростіший аналіз загальнодоступних погодних сервісів свідчить про таке:

1. Переважні вітри в Запорізькій області (крім зими) – північні та північно-східні. Взимку буває навпаки.

2. Ці напрямки зберігаються на різних висотах, а зі збільшенням висоти розвертаються в бік ростова – краснодара (перша карта – починаючи зі 100 метрів над землею, друга карта – з 5 000 метрів, третя карта – понад 10 000 метрів).

3. Відстань від Енергодара до Стамбула – 830 кілометрів. За швидкості вітру 10 метрів за секунду пил з Енергодара за 23 години буде над Стамбулом. За 6 – 7 годин – над Сімферополем.

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Як радіоактивний вітер розвертатиметься в бік ростова та краснодара на висоті 100 метрів / Фото з фейсбуку Андрія Клименка



Як радіоактивний вітер розвертатиметься в бік ростова та краснодара на висоті 5 000 метрів / Фото з фейсбуку Андрія Клименка



Як радіоактивний вітер розвертатиметься в бік ростова та краснодара на висоті 10 000 метрів / Фото з фейсбуку Андрія Клименка

Розрахунок на паніку

Отже ми маємо справу з доволі тупим шантажем. Мета – змусити Європу натиснути на Україну щодо припинення вогню. Ну й паралельно на президента Ердогана, який вже увійшов у роль "головного перемовника та миротворця". Ще одна мета – посіяти паніку та викликати нові хвилі біженців в Україні.

Впевнений, що українські та не тількі українські науковці вже змоделювали сценарії. В них точно буде, що розповісти ЗМІ.

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