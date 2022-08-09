Гауляйтери Криму, начувайтеся

Ось говорять про "референдум" на свіжоокупованих землях. А що на практиці? Насправді це означає, що автоматично знімається табу на Крим.

Варте уваги На Херсонщині відбувається небачена досі річ як для великої війни

Окупацію півострова ніхто не визнав, але багато хто на Заході з цим змирився. А тут така річ: якщо можна обнуляти російських загарбників у Херсоні, то чому б не робити це в Автономній Республіці Крим?



Дії путіна ведуть до того, що окупантів у Криму почнуть вибивати так само, як у Херсоні / Фото Getty Images

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Чому окупантам зарано сушити весла

путін вирішив підняти ставки, а в результаті побачимо сумні обличчя, які сновигають Кримським мостом на Тамань.

Це звісно, ​​якщо ми міст не гепнемо. А так, можливо, доведеться вплав!

До теми – як в окупованому Криму чинять спротив окупантам: дивіться відео