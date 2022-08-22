В течение последних нескольких дней к полуострову Крым регулярно подвозили свежий "хлопок". Это и стало причиной того, что жители решили как можно скорее убежать от возможных следующих взрывов.

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Очередь тянется на километры

Один из очевидцев проехался по трассе, ведущей от Симферополя до Евпатории, Керчи и Краснодара. Он иронично отметил, что никакой паники не наблюдается. Люди просто уезжают куда-то.

Если же серьезно, то очередь из автомобилей, по словам автора ролика, тянется на протяжении тридцати километров, если не больше. Таким образом оккупированный Крым, который считался максимально безопасным для людей, имеет все шансы превратиться в пустошь.

На выезде из Симферополя километровая очередь из авто: смотрите видео

И пока одни жители полуострова сбегают с него, другие претендуют на "премию Дарвина". Иначе никак не объяснишь, зачем они фотографируются на фоне ПВО.

оккупанты радуются, что "Евпатория под защитой"

Сообщение, посвященное системам ПВО в Евпатории, опубликовала россиянка марина грешакова. Она заметила, что город защищен оккупантами. Барышня очень хотела похвастаться достижениями страны-агрессорки, буквально сдавшей позиции ПВО. И, как выяснилось, женщина случайно запустила чуть ли не флешмоб.

Ведь вскоре ее достижения повторил и превзошел другой пользователь сети. Он опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне системы С-400. Фотографию, конечно, он решил сразу же опубликовать "вконтакте", чтобы собрать как можно больше предпочтений.

Но не подумал мужчина о том, что из фотографии можно получить данные о геолокации. Так, журналисты "Радио Свобода" не только обнаружили кадр, но и узнали, где его сделали. Журналист Марк Крутов отметил, что туристы из россии не только показали фото системы С-400. Они еще собственноручно сдали позиции вблизи Евпатории, где расположены эти машины. Вот вам и координаты: 45.180317, 33.232232.

Если "хлопок" в Крыму – дело рук партизанского движения, то соответствующие фотографии сыграют им только на руку. Поэтому призываем россиян не останавливаться и делать как можно больше красивых фото систем ПВО на полуострове.

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