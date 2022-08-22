Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он также добавил, что ни одно оружие в мире не может гарантировать 100% попаданий.

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ВСУ достигли своей цели

Уменьшение интенсивности "хлопка" на оккупированном полуострове эксперт объяснил тем, что ВСУ могли достичь своих целей. В частности, по оценке Reuters, значительная часть авиации черноморского флота россии выведена из строя. И теперь для патрулирования своих берегов оккупанты вынуждены использовать не современные Су-30, а более старые Бе-12.

Кроме того, "хлопок" сорвал планы россиян атаковать нас "кинджалами" – гиперзвуковыми ракетами с Крымского полуострова,

– отметил Киричевский.

ВСУ пытаются "вымотать" врага

Военный эксперт отметил, что ВСУ, кроме того, пытаются еще и "вымотать" ПВО оккупантов. Фактически применить их тактику.

"Когда россияне ушли с Севера, то пытались "вымотать" наших зенитчиков какими-то незначительными ударами. А потом под утро запустить уже несколько крылатых ракет по Киеву", – подчеркнул Киричевский.

По его мнению, в Крыму сейчас происходит похожая ситуация. И когда ВСУ поймут, что враг "вымотался", вот тогда будет какой-то мощный "хлопок".

Очень трудно постоянно поражать цели

Киричевский также рассказал: еще одна из причин того, почему в Крыму уменьшилось количество "хлопка", состоит в том, что постоянно попадать в цели достаточно сложно. Это не гарантирует ни одно оружие в мире. Даже американские ракеты HARM.

"В частности, приведу пример, что противокорабельные ракеты всегда запускают парами, потому что одна может не попасть", – подчеркнул эксперт.

Почему сработала ПВО в Крыму

Киричевский также предположил, почему в Крыму сработало ПВО. По его мнению, поскольку россияне до сих пор не показали обломков того, что они сбили, значит, это что-то незначительное. К примеру, ВСУ "изматывает" врага так называемым расходным материалом, какими-то дешевыми беспилотниками.

Например такой, который влетел в крышу штаба черноморского флота в Севастополе. Беспилотник с AliExpress за 9 тысяч долларов,

– отметил военный эксперт.

Украинские военные так заставляют оккупантов тратить свои средства ПВО и проверяют ее эффективность.

"В частности, ведь есть уже фотографии российских ракет в поле, которые не сработали. То есть пролетели, цель не обнаружили и просто упали", – добавил Киричевский.

Киричевский об уменьшении количества "хлопка" в Крыму: смотрите видео

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