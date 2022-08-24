Обстрелы Харькова и Запорожья

Со взрывов День Независимости начался в Харькове и Запорожье, пишет 24 канал. В полночь в Запорожье и Харькове во время воздушной тревоги слышали серию взрывов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что есть "прилеты" в Новобаварском районе. Также россияне пытались атаковать Харьков ракетой поздно вечером 23 августа. Харьковчане слышали взрыв разорвавшейся в воздухе российской ракеты.

В ночь на 24 августа захватчики дважды атаковали Запорожье. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что во время первого удара оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

Впоследствии Александр Старух уточнил, что ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района.

Повторные взрывы в Запорожье прогремели примерно в 4 часа утра. россияне снова атаковали инфраструктурный объект областного центра. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о попадании снарядов российских оккупантов в 6 жилых помещений.

Кровавые обстрелы Днепропетровщины

В течение 24 августа россияне терроризируют Днепропетровщину. Ночью оккупанты обстреляли три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.

Днепровский район захватчики обстреляли двумя ракетами Х-22. Из тяжелой артиллерии и Градов россияне 4 раза атаковали Никопольский район. По самому Никополю россияне выпустили 20 снарядов.

Криворожский район находился под прицелом "Ураганов". русские оккупанты обстреляли Карповскую и Широковскую общины.

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Одна вражеская ракета попала в жилой дом Синельниковского района, недалеко от Днепра. В результате обстрела под завалами оказалась женщина и двое детей.

К сожалению, один мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти. Также зафиксирован обстрел гражданского инфраструктурного объекта.

Днем в Днепропетровской области снова раздавались взрывы. Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН сообщил о вражеской атаке по железной дороге, в результате которой погибли 15 человек. В сети появились жуткие фото последствий атаки врага по пассажирским поездам на станции Чаплино.

Враг атаковал Миргород

Утром российские военные атаковали Полтавскую область. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин информировал 4 "прилета" по инфраструктуре Миргорода.

Сообщается, что враг ударил по военной инфраструктуре Миргородщины. Оккупанты попали по аэродрому и технике.

"Прилеты" в Хмельницкой области и ПВО в Черкасской области

Днем российские захватчики пытались атаковать Черкасскую область. Но помешали циничным планам врага силы противовоздушной обороны, сбившие вражескую ракету. Работу ПВО слышали в близлежащих районах Киевской области.

Под вечер армия агрессора атаковала Хмельницкую область. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил, что в области есть "прилеты". Мэр Хмельницкого Александр Симчишин тоже подтвердил "прилеты" в Хмельницкой области.

Вечером Гамалий сообщил о попадании двух российских ракет. Вражеские ракеты ударили по критической инфраструктуре Шепетовского района, после чего вспыхнул пожар.

Не подтвердилась информация о взрывах в Житомирской области на территории Емильчинской общины. Глава Овручской общины Иван Коруд рассказал, что жители слышали звуки вылетов двух ракет с территории беларуси.

Обстрелы в Луганской и Николаевской областях

Неспокойным День Независимости был в Луганской области. Оккупанты нанесли мощные обстрелы по области, пытаясь отомстить за непокорность украинцев.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами "поздравили" Луганщину с Днем Независимости.

На протяжении ночи "прилеты" вражеских снарядов фиксировали в Николаевской области. Около 1 ночи были обстрелы Явкинского старостинского округа Баштанской общины, в результате чего повреждены дома.

Под вечер после массированных обстрелов Николаевщины неподалеку от областного центра возник пожар.

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