Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что работа ПВО в Черкасской области была слышна в некоторых близлежащих районах Киевщины.

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Алексей Кулеба в очередной раз призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Над Черкасщиной сбили ракету

Жители Черкасской области услышали звуки взрывов около 11.16 во время воздушной тревоги. Впоследствии в Черкасской ОВ сообщили, что это была работа противовоздушной обороны.

Украинские военные сбили российскую ракету над Черкасской областью.

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Также 24 августа были зафиксированы "прилеты" в городе Миргород Полтавской области. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о 4 "прилетах" по инфраструктуре Миргорода.

Впоследствии глава Полтавской ОВ сообщил, что погибших и пострадавших в результате российской атаки, к счастью, нет.

В течение ночи оккупационные войска дважды нанесли удар по Запорожью. Оккупанты атаковали инфраструктурный объект областного центра.

Этой ночью было очень неспокойно на Юге и Востоке Украины. Жители Днепра слышали взрывы в городе примерно в половине четырех часов утра. Такие же сообщения поступали из Харькова. Впоследствии мэр города Игорь Терехов подтвердил, что есть "прилеты" в Новобаварском районе.

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