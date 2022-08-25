В каждой области сирены раздались не менее 6 раз. О том, сколько тревог объявляли в Украине в День Независимости, читайте в материале 24 канала.

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Статистика тревог в Украине 24 августа

Киев – 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута;

– 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута; Киевская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты Черниговская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;

– 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты; Сумская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты; Житомирская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты; Черкасская область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут;

– 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут; Кировоградская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, самый короткий – 20 минут;

– 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, самый короткий – 20 минут; Одесская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты;

– 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты; Николаевская область – 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут;

– 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут; Херсонская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут; Запорожская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты;

– 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты; Донецкая область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут;

– 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут; Днепропетровская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута;

– 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута; Полтавская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут;

– 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут; Харьковская область – 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут;

– 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут; Винницкая область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты;

– 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты; Хмельницкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 24 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 24 минуты; Ровненская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, самый короткий – 21 минута;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, самый короткий – 21 минута; Волынская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут; Тернопольская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты; Львовская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты; Ивано-Франковская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты; Черновицкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты; Закарпатская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут;

– 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут; Луганская область – сигналов тревоги не было, непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля.

Ситуация в регионах

Запорожье . Оккупанты ночью 24 августа дважды атаковали Запорожье. В ходе первой атаки под обстрел попал инфраструктурный объект в Шевченковском районе города. Вторая атака повредила 6 многоэтажек.

. Оккупанты ночью 24 августа дважды атаковали Запорожье. В ходе первой атаки под обстрел попал инфраструктурный объект в Шевченковском районе города. Вторая атака повредила 6 многоэтажек. Харьковщина . Ночью россияне атаковали Новобаварский район Харькова. Днем россияне обстреляли Дергачи. Вечером в Харькове снова раздались взрывы.

. Ночью россияне атаковали Новобаварский район Харькова. Днем россияне обстреляли Дергачи. Вечером в Харькове снова раздались взрывы. Днепропетровщина . Оккупанты атаковали Никопольский, Криворожский и Днепровский районы области. Кроме того, россия нанесла ракетные удары по Синельниковскому району. Под завалами одного из домов, оказались 2 ребенка, которых удалось спасти. В другом доме под завалами оказались мать с 2 детьми, 11-летний мальчик погиб. Также оккупанты ударили по станции Чаплино и попали в пассажирские вагоны – 15 человек погибли, 50 пострадавших.

. Оккупанты атаковали Никопольский, Криворожский и Днепровский районы области. Кроме того, россия нанесла ракетные удары по Синельниковскому району. Под завалами одного из домов, оказались 2 ребенка, которых удалось спасти. В другом доме под завалами оказались мать с 2 детьми, 11-летний мальчик погиб. Также оккупанты ударили по станции Чаплино и попали в пассажирские вагоны – 15 человек погибли, 50 пострадавших. Луганщина . Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил о 35 мощных обстрелах и ракетных ударах по области.

. Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил о 35 мощных обстрелах и ракетных ударах по области. Николаевщина . В Баштанском районе области в результате артиллерийских обстрелов, авиационных и ракетных ударов есть разрушения среди домов, жертв нет. В результате удара по городу Новый Буг пострадали 9 человек.

. В Баштанском районе области в результате артиллерийских обстрелов, авиационных и ракетных ударов есть разрушения среди домов, жертв нет. В результате удара по городу Новый Буг пострадали 9 человек. Полтавская область . Оккупанты 4 раза ударили по военному аэродрому в Миргороде. Пострадавших и жертв нет, есть поврежденная техника.

. Оккупанты 4 раза ударили по военному аэродрому в Миргороде. Пострадавших и жертв нет, есть поврежденная техника. Черкасская область . Силы ПВО сбили вражескую ракету.

. Силы ПВО сбили вражескую ракету. Черниговщина . Наши военные "приземлили" 2 российских беспилотника "Орлан-10".

. Наши военные "приземлили" 2 российских беспилотника "Орлан-10". Винница. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Хмельницкая область . россияне двумя ракетами ударили по объекту критической инфраструктуры.

. россияне двумя ракетами ударили по объекту критической инфраструктуры. Донетчина. На территории области продолжаются сверхтяжелые бои. Значительное количество населённых пунктов ежедневно находится под огнем танков, артиллерии и вражеской авиации.

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