Как путин настроил Европу на сопротивление

Лишь вчера прозвучало заявление пескова о том, что "перебои с газом будут, пока будут санкции", сегодня россияне получили ответный прилет. Очень болезненный.

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Немецкий министр экономики Роберт Габек заявил, что страна не будет останавливать свои атомные станции этой зимой. Это немыслимое еще несколько месяцев назад заявление – отказ от атомных станций – священная корова германской политики.

Но посчитав, сколько обойдется противостояние на энергетическом фронте, немцы решили оставить атомные станции в резерве. Они будут включаться в периоды, когда нехватка электроэнергии станет критической.

Это не единственный ответ ЕС на шантаж. Газовые хранилища заполнены почти на 82%, только Германия выделяет 60 миллиардов евро на помощь предпринимателям и домохозяйствам, президент фон дер Ляен в ближайшее время объявит стратегию противостояния, хотя ее основные пункты уже слили в прессу: дополнительное налогообложение энергетических компаний, пользующихся высокими ценами, целевая помощь малообеспеченным, ограничение потребления. Обсуждается также ограничение цен на российский газ.

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Голый король

Эффективность можно оценить в деньгах: на фоне заявлений о том, что Европа не собирается уступать россии, цены на газ снизились уже на 12% и упали до 2220 долларов за кубический метр. Газовый рынок тонко почувствовал, за кем сильная позиция, и у путина шансов на выигрыш в энергетической войне становится все меньше.

Об использовании энергетики как оружия уже со следующего года россияне могут просто забыть. Сегодня Макрон заявил о том, что доля российского газа на рынке ЕС снизилась с 50% до 9%. Это, безусловно, политическое заявление. Свидетельствующее, что кремль потерял свое доминирование на рынке ЕС навсегда.

И только Венгрия продолжает использовать привычный подход к наращиванию зависимости от россии. Несмотря на то, что все соседи признают, что газ – это оружие, которое россияне используют против Запада.

Важно – как немцы реагируют на повышение цен на газ: смотрите видео