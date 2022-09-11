Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припускає, що насамперед на радбезі спробували вияснити, що робити далі у війні проти України. Адже путін та його посіпаки розуміють, що стрімка невдача може буквально "знести" його режим.

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У них, ймовірно, виникло питання, який саме плацдарм їм необхідно утримувати – Південний або ж певні ділянки Донбаського. Крім того, надзвичайно важливим для окупантів є Запорізький напрямок. Адже там – прямий шлях ЗСУ до звільнення Криму від росіян.

Коли Запорізька область буде звільнена, це фактично шлях до звільнення лівобережної Херсонщини та початок операції зі звільнення Криму. Настільки масштабне фіаско жодна влада в росії не зможе пережити. Вони розуміють, якщо отримають швидку поразку у війні, то режим путіна впаде. Його змінять найближчі його соратники – пул з ФСБ, зовнішньої розвідки тощо, –

зазначив Коваленко.

Він наголошує, що нікому в росії не потрібен режим невдахи, який отримає поразку у війні. Хоча існує певний варіант, за яким путінські посіпаки звинуватять у всіх бідах ватажків псевдореспублік. Бойовикам можуть "накинути", що вони ввели усіх в оману.

Коваленко про становище путіна в росії: дивіться відео

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