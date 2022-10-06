Действительно ли было "ядерный поезд"

На днях британские СМИ сообщили, что в России отправили к границам Украины так называемый "ядерный поезд". Однако, вполне вероятно, что это был не он. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Действительно ли можно отследить процесс подготовки ядерного удара: ответ эксперта Defense Express

Он пояснил, что боеголовки, которые должны вывозить "ядерный поезд" хранятся на так называемых спецхранилищах, а они, в свою очередь, расположены в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТУ).

"Эти ЗАТУ контролируются российским ФСБ, и соответственно, без указания президента там в буквальном смысле муха не проскочит. А тут какие-то люди в промзоне снимают поезд там, где стоят какие-то непонятные грузовики, причем явно неадаптированные для перевозки этих ядерных боеголовок", — заметил эксперт.

Что не так с "Посейдоном"

Похожая ситуация была и с российской субмариной "Белгород", якобы вышедшей из своего пункта базирования в Арктику, и там будет испытывать торпеду "Посейдон".

"Россияне заявляют, что им вроде бы удалось создать по сути мини-субмарину. Эта мини-субмарина имеет ядерный реактор, не управляется экипажем, и вдобавок к ядерному реактору имеет еще и ядерную бомбу на борту, вроде бы настолько мощную, что по замыслу ее создателей эта торпеда должна приплыть". к побережью США и вызвать там буквально ядерное цунами, взорвавшись в море", – рассказал Киричевский.

Впрочем, торпеду почему-то до сих пор не вывели на испытание, и ситуация с ней, по словам эксперта, заставляет вспомнить и ракету "Буревестник" с ядерным двигателем, которую должны были изготовить вместе с "Посейдоном". Попытки испытать эту ракету в 2019 году закончились предсказуемо – она просто взорвалась, вызвав выброс ядерных материалов.

Подобная история касается и субмарины "Белгород" — носителя этих подводных торпед "Посейдон". Дело в том, что он был построен на основе проекта субмарин типа 949-М. К нему принадлежал печально известный для россиян "Курск", затонувший во время учений в 2001 году.

"Потом как расследовала комиссия ВМФ РФ причиной аварии "Курска", который затонул за 36 секунд, стали не только какие-то недостатки в службе, но и в принципе конструктивные особенности лодки", — заметил Киричевский.

Это заставляет сомневаться и в "Белгороде", созданном на основе неудачного проекта с плохой живучестью. Конечно, этот факт не останавливает россиян от того, чтобы пугать субмариной весь мир.

Ну ладно, это ("Белгород" – 24 канал) самая длинная в мире ядерная субмарина – 181 метр, а с живучестью у нее что? Пока они имеют возможность шантажировать, они будут шантажировать. А когда дойдет дело до реального противостояния, непонятно, кто еще выиграет,

– подытожил эксперт.

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