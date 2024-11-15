Тим часом діти чиновників і друзі Путіна спокійно літають за кордон, маючи дипломатичні паспорти. Опозиційне ЗМІ The Insider навело цілий список "обраних".

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Навіщо окупант убив товариша по чарці

Група чоловіків сиділа в барі, коли до них приєднався 32-річний Денис Калманов. Імовірно, вони обговорювали війну проти України, тож один із гурту, Руслан Макушев, згадав, що хотів би послужити у ПВК "Вагнера". Та коли "ветеран" запропонував йому поїхати на фронт і натякнув, що може допомогти укласти контракт, Руслан відмовився. Мовляв, може зайнятися цим і сам.

Убивцю українців це, вочевидь, обурило, тож він почекав, доки Макушев не вийде покурити. Там заявив "Не служив – не мужик", назвав брехуном і спробував викликати на бійку. Чоловіків розборонили і навіть змусили потиснути руки. Але не так сталося, як гадалося.

Калманов дістав ножа і завдав Макушеву 6 ударів. На суді зізнався у скоєному, але заявив, що його спровокували на вбивство, а сам убитий ображав його. Суд дав Калманову вісім років колонії суворого режиму,

– повідомили російські телеграм-канали.



Денис Калманов, який убив людину / Фото росЗМІ

Довідка. Фраза "Не служил – не мужик" походить з СРСР, мовляв, справжній чоловік – тільки той, хто був в армії. До війни в сучасній Росії цю думку почали критикувати як стереотипну. Але з початком війни Росії проти України вона набула нових сенсів. Путін не оголошує мобілізацію, але пропаганда всіляко переконує, що вбивати українців – це добре і що на цьому можна заробити. А для жінок у Росії підготували інше, не менш похмуре майбутнє – народжувати нових солдатів.