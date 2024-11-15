Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення Генштабу. У звіт військових увійшли тільки ті напрямки, де були зміни протягом дня.

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Яка ситуація на фронті зараз

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження,

– підкреслили в Генштабі.

На Харківському напрямку росіяни 4 рази марно штурмували позиції ЗСУ в районі Тихого та Вовчанська. Водночас авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Слатине.

На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 10 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 9 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Також на цьому напрямку ворог завдав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку оборонці відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку за підтримки авіації ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Предтечиного, та Сили оборони зупинили всі атаки.

Завдаючи авіаційних ударів на Торецькому напрямку, росіяни 10 разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Атаки ворога теж були невдалі.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще 5 боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 300 окупантів, з них 144 – безповоротно. Також знищено один міномет, 11 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та одну окопну станцію радіоелектронної боротьби. До того ж пошкоджено один танк,

– акцентували в ГШ.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. 18 боєзіткнень завершено, проте ще стільки ж тривають.

За попередніми даними, втрати окупантів безповоротними та пораненими склали 137 осіб. Також знищено один танк, шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, одну окопну станцію радіоелектронної боротьби та пошкоджено одну ворожу БМП.

На Времівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка. Разом з тим скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб, населений пункт Урожайне зазнав ударів штурмової авіації.

На Оріхівському напрямку війська загарбників двічі штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом дня росіяни 4 рази штурмували українські позиції, та зазнали невдачі.