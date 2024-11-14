Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу зазначив, що якщо російські війська пройдуть Куп'янськ, то з'являться в тилу українських захисників, які обороняють Харків. Якщо так станеться, це буде дуже неприємний перебіг подій, але поки що, з його слів, ситуація контрольована.

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Форсувати Оскіл росіянам буде вкрай складно

Нарожний зауважив, що не вважає, що зараз ситуація в Куп'янську може бути критичною. Він пояснив, що там проходить річка Оскіл. Ворогу, аби пройти й закріпитися в місті, треба форсувати її. Зробити це, зі слів військового експерта, дуже складно.

Навіть, якщо уявити, що росіянам вдасться через неї пройти й вони не потраплять під удари української артилерії, авіації та дронів, вони опиняться в програшній ситуації. Адже позаду них буде річка, а попереду – українська армія,

– озвучив Нарожний.

Зверніть увагу! Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що за 1,5 року атак на Куп'янськ окупанти зараз мають певні успіхи: здійснили прорив біля Синьківки, а також на південному фланзі. Нині вони хочуть витиснути ЗСУ, аби забезпечити собі логістику.

Окупанти вже практично контролюють район Колісниківки й хочуть розширювати плацдарм зокрема в північному напрямку, в бік Куп'янська. Зі слів військового експерта, це може бути загрозою для міста, бо стандартна тактика російських військ – йти вздовж річки.

Але Куп'янськ розташований вздовж двох берегів річки. Можливо, буде ситуація, коли доведеться відійти на інший берег. Однак поки що сказати, що у ворога є сили, аби розширити цей анклав, щоб відкинути українські війська від Куп'янська – не можу, не вбачаю такого,

– вважає Нарожний.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку ситуація гарячіша, ворог там дуже сильно тисне. Противнику цей напрямок важливий, бо там пролягає автодорога на Слов'янськ.

"На Слов'янсько-Краматорську агломерацію є 2 автодороги: через Покровськ і поблизу Лимана. Ворог хоче обрізати постачання українському угрупованню, яке обороняє Часів Яр, Краматорськ, Костянтинівку, Слов'янськ. Це доволі великі індустріальні адмінцентри України, які росіяни довгий час не можуть взяти", – зазначив Нарожний.

Нагадаємо, російський десант двома колонами техніки прорвався на лівобережну частину Куп'янська. Спроба окупантів закріпитися в місті провалилася. Сили оборони України ліквідували частину російських солдатів та уразили їхню броньовану техніку.