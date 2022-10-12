Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, по состоянию на данный момент российские оккупанты использовали более 100 "Шахидов". Сколько их пока осталось непосредственно на руках – неизвестно.

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Несмотря на это, россияне продолжают создавать иллюзию, что у них их слишком много. Они маркируют беспилотники числами из второй сотни. Но первую сотню так никто никогда и не видел.

Есть сообщение от Зеленского, что россияне заказали 2 400 "Шахидов". Но сколько времени будут они производить – неизвестно. С одной стороны есть определенный эмоциональный фон. С другой – до сих пор точно неизвестно, сколько их осталось у россиян. Поэтому они и продолжают такую (хаотическую – 24 канал) систему маркировки,

– отметил Киричевский.

Они заключили взаимоневыгодное соглашение

Как отмечает Киричевски, появлялась информация, что в обмен на дроны-камикадзе Россия собирается предоставить 24 истребителя Су-35. На самом деле выходит забавная ситуация. Ведь неизвестно, сможет ли Иран сконструировать столько дронов. А Су-35 – это еще тот "надежный" самолет.

Похоже, Россия и Иран заключили взаимовыгодное соглашение по принципу – каждый держит в кармане судьбу. Иран пообещал изготовить 2400 дронов-камикадзе, которые вряд ли сможет, а россияне рассчитывают. Россия же в обмен предлагает передать 24 истребителя Су-35, на которых электроника постоянно выходит из строя. Иран что-то пообещал, а Россия продает очередной "аналоговнет", который на проверке оказался не очень,

– отмечает Киричевский.

Он добавил, что Су-35 – настолько плохой самолет, что даже отказался покупать Китай. Хотя там есть огромная потребность в вооружении.

Киричевский о соглашении между Россией и Ираном по дронам-камикадзе: смотрите видео

Напомним, Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита стран G7. Там он подчеркнул, что, по данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахид". Президент призвал международных партнеров предоставить дополнительные средства ПВО.

Стоит добавить, что 12 октября Воздушные силы ВСУ сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета кафиров на Юге за 18 минут . Очень эффективно сработали зенитные ракетные подразделения.