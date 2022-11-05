Впрочем, вокруг этих машин есть тайна, поскольку немцы скрывают реальное количество имеющихся танков. Такое мнение 24 каналу высказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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У Германии много танков на бумаге

У них на бумаге есть много танков Leopard 2, но похоже ни один из них не боеспособен,

– рассказал Киричевский.

Он добавил, что Чехия уже передала Украине танки в рамках "кругового обмена" с Германией. Однако из 30 машин, которые немцы обещали сразу предоставить чехам, сейчас передано фактически только 15. Кроме того, поставка растянута на 2 года.

По мнению эксперта, есть логика в том, чтобы дождаться сначала передачи Соединенными Штатами танков Abrams, ведь у американцев танковая база гораздо больше. Соответственно, количество боеспособных танков Abrams, вероятно, больше, чем Leopard 2 у немцев.

"Идея образца апреля 2021 года – передать нам 88 танков Leopard 1А5 имеет рациональное объяснение – это все боеспособные танки, которые есть в распоряжении немцев. Больше у них ничего нет", – отметил эксперт Defence Express.

Киричевский прокомментировал вероятную передачу Германией танков: смотрите видео

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