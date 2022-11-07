Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что как только начнется сезон дождей, нам придется переходить в фазу артиллерийских дуэлей.

Читайте также Оккупанты начали заявлять родственникам об отступлении из Херсона: куда их перекидывают

По словам Петра Черника, тяжелая техника пока двигается, но как только почва станет достаточно влажной – такая техника будет иметь проблемы.

Поэтому вероятнее всего, если будет мягкая зима – техника не сможет двигаться. Если же будет -15 и земля замерзнет, то тяжелая техника сможет передвигаться,

– отмечает военный эксперт.

Однако, по мнению Черника, впереди тяжелые и длительные артиллерийские бои. И по качеству артиллерии, мы на порядок превосходим врага, убежден специалист.

Детальнее о перспективах войны зимой: смотрите видео

Украина наращивает систему ПВО