Соответствующую информацию сообщили в министерстве обороны Испании 7 октября. Наших бойцов посетила министр обороны Маргарита Роблес.

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Около 20 наших бойцов учатся в Испании

Учения проходят на военной авиационной базе в испанском городе Сарагосе. На них присутствовало 19 украинских военнослужащих.

Обучение разделили на две части: одну – для операторов, а другую – для обслуживающего персонала (оружейников, механиков и электроников),

– говорится в сообщении.

В Минобороны Испании сообщили, что:

сначала тренировки должны были продолжаться 3 недели, но затем их продлили еще на семь дней. Поэтому они завершатся только 14 октября;

однако Испания продолжит обучение наших защитников. Уже 1 ноября там планируется встретить новых военных ВСУ;

система Aspide, на которой учатся украинские военные, которая сейчас используется в воздушных силах Испании, обеспечит украинской армии боеспособность, а также будет действовать как средство сдерживания.

"Кроме учебы, которую вы проходите здесь, я хотела передать вам поддержку и приверженность всей Испании к Украине. Ваше пребывание здесь для нас является способом показать вам нашу благодарность и восхищение. Весь украинский народ и вы показали, что вы храбрые и героические", – заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Более того, в министерстве обороны Испании заявили, что будут поддерживать Украину до ее полной победы в войне.

Стоит напомнить, что наземный зенитно-ракетный комплекс Spada Aspide известен как Skyguard Aspide и является итальянско-швейцарской разработкой. Это ЗРК малой дальности для противовоздушной обороны определенных районов или объектов. Это оружие содержит зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух".

Aspide могут использовать против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, а также ракет класса "воздух – земля". Управляемая ракета Aspide имеет полуактивную радиолокационную головку самонаведения, нуждающуюся в подсветке цели с носителя.

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