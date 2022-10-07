Відповідну інформацію повідомили у Міністерстві оборони Іспанії 7 жовтня. Наших бійців відвідала міністерка оборони Маргарита Роблес.

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Майже 20 наших бійців навчаються в Іспанії

Навчання відбуваються на військовій авіаційній базі в іспанському місті Сарагосі. На них присутні 19 українських військовослужбовців.

Навчання поділили на дві частини: одну – для операторів, а іншу – для обслуговуючого персоналу (зброярів, механіків та електроників),

– мовиться в повідомленні.

У Міноборони Іспанії повідомили, що:

спочатку тренування мали тривати 3 тижні, але потім їх продовжили ще на сім днів. Тому вони завершаться тільки 14 жовтня;

проте Іспанія продовжить навчання наших захисників. Вже 1 листопада там планують зустріти нових військових ЗСУ;

система Aspide, на якій навчаються українські військові, яка зараз використовується у Повітряних силах Іспанії, забезпечить українській армії боєздатність, а також діятиме як засіб стримування.

"Окрім навчання, яке ви проходите тут, я хотіла передати вам підтримку та прихильність всієї Іспанії до України. Ваше перебування тут для нас є способом показати вам нашу вдячність та захоплення. Весь український народ і ви показали, що ви хоробрі та героїчні", – заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Ба більше, у міністерстві оборони Іспанії заявили, що будуть підтримувати Україну до її повної перемоги у війні.

Варто пригадати, що наземний зенітно-ракетний комплекс Spada Aspide відомий як Skyguard Aspide і є італійсько-швейцарською розробкою. Це ЗРК малої дальності для протиповітряної оборони певних районів чи об'єктів. Ця зброя містить зенітні керовані ракети та ракети класу "повітря-повітря".

Aspide можуть використовувати проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, а також ракет класу "повітря – земля". Керована ракета Aspide має напівактивну радіолокаційну головку самонаведення, яка потребує підсвічування цілі з носія.

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