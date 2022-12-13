Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що поки на Донбасі йдуть дощі, а температура залишається плюсовою, важка бронетехніка ходить вздовж лінії фронту цугом, тому що один танк може одразу ж загрузнути.
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Погода грає на два боки
Відтак, на Луганському напрямку це ускладнює наступ українським силам. І техніка, і особовий склад просто в'язнуть у багнюці. Натомість на Донецькому напрямку це навпаки допомагає, оскільки росіяни також мало застосовують бронетехніку, і діють в основному пішими штурмовими групами.
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Жданов пояснив, що для активізації бойових дій потрібні або стабільні морози, або хоча б відсутність опадів, аби підсохла земля. Однак варто розуміти, що тоді активізація, знову ж таки, буде з обох напрямків – з боку ЗСУ на Луганщині, і з боку окупантів на Донеччині.
Так що всі очікували приходу зими, і активізації бойових дій. Але не сталося, як гадалося,
– підсумував військовий експерт.
Актуальна ситуація на фронті: коротко
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, цієї доби на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках росіяни обстрілювали позиції українських Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог теж продовжує обстрілювати позиції та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега Дніпра. Під удари потрапили райони понад 25 населених пунктів.
- Також у Збройних Силах підтвердили, що ураження пункту дислокації особового складу російських військ біля Кадіївки, що в Луганській області, і керівного складу 58 армії у Мелітополі.