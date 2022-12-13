Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что пока на Донбассе идут дожди, а температура остается плюсовой, тяжелая бронетехника ходит вдоль линии фронта цугом, потому что один танк может сразу же увязнуть в земле.
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Погода играет на обе стороны
Следовательно, на Луганском направлении это усложняет наступление украинским силам. И техника, и личный состав просто вязнут в грязи. На Донецком направлении это наоборот помогает, поскольку россияне также мало применяют бронетехнику, и действуют в основном пешими штурмовыми группами.
Олег Жданов объяснил, как погода влияет на ситуацию на фронте: смотрите видео
Жданов объяснил, что для активизации боевых действий нужны либо стабильные морозы, либо хотя бы отсутствие осадков, чтобы подсохла земля. Однако следует понимать, что тогда активизация опять же будет по обоим направлениям – со стороны ВСУ на Луганщине, и со стороны оккупантов на Донетчине.
Так что все ожидали прихода зимы и активизации боевых действий. Но не случилось так, как думалось,
– подытожил военный эксперт.
Актуальная ситуация на фронте: коротко
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, в эти сутки на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях россияне обстреливали позиции украинских Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
- На Запорожском и Херсонском направлениях враг тоже продолжает обстреливать позиции и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега Днепра. Под удары попали районы более 25 населённых пунктов.
- Также в Вооруженных Силах подтвердили, что поражение пункта дислокации личного состава российских войск возле Кадиевки Луганской области, и руководящего состава 58 армии в Мелитополе.