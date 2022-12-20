По данным нашего министерства, проводить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Также погода оказывает влияние на разведку.
Заметьте На одном направлении фронта погода помогает ВСУ, а на другом – спасает россиян, – Жданов.
Что известно о влияние погоды на атаки россиян
Спокойная погода и ясное небо помогают разведать объекты удара. Но ни туман, ни туман существенно не влияют на планы россиян по атакам,
– рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, погода влияет на:
- изучение последствий ударов;
- их возможную корректировку.
На что не влияет погода
В Министерстве обороны Украины рассказали, что для наблюдения за успеваемостью ударов Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. За несколько сотен километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе,
– объяснили в министерстве.
Однако там добавили, что не стоит преждевременно радоваться успехам сбития "Шахидов". Ведь россияне, жертвуя дешевыми "мопедами", истощают нашу систему противовоздушной безопасности.
Как погода влияет на ситуацию с ракетами / Инфографика Минобороны Украины
Что известно о влиянии погоды на войну
- Еще в ноябре 2022 года военный эксперт Петр Черник объяснял – если будет мягкая зима, то тяжелая техника не сможет двигаться. Если же будет -15 и земля замерзнет, она сможет передвигаться.
- Следует отметить, что на Донетчине идут дожди, погода плюсовая. Поэтому тяжелой технике двигаться тяжело. Из-за того, что она может застрять, тяжелая бронетехника ходит вдоль линии фронта цугом.
- Уже 13 декабря 2022 года военный эксперт Олег Жданов объяснил, что из-за погоды наши военные не могут активизировать наступление на Луганщине, а россияне – двигаться в Донецкой области.