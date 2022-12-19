На оприлюднених фото видно, що Україна залишається в повній темряві.

Важливо Наскільки критична ситуація зі світлом у Києві та чи будуть евакуйовувати людей зі столиці

Фото NASA зробили 17 грудня. Тобто на наступний день після російських ударів по енергетичних об'єктах в Україні. Причому, порівняно зі знімком, зробленим 24 листопада, на цьому фото видно, що об'єктів, які світяться, на території України стало менше.



Який вигляд мала Україна 23 листопада / Фото Worldview



Україна з космосу 17 грудня / Фото Worldview

Ракетні обстріли окупантів

16 грудня російські окупанти вчергове здійснили масований удар по Україні. Ворог цинічно стверджує, що б'є по "системах військового управління" але насправді загарбники знищують нашу енергетичну систему. Від цього першочергово страждають цивільні.

Зверніть увагу! Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відзначив, що масовані ракетні атаки жодним чином не змінюють ситуацію на полі бою.