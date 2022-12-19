На оприлюднених фото видно, що Україна залишається в повній темряві.
Важливо Наскільки критична ситуація зі світлом у Києві та чи будуть евакуйовувати людей зі столиці
Фото NASA зробили 17 грудня. Тобто на наступний день після російських ударів по енергетичних об'єктах в Україні. Причому, порівняно зі знімком, зробленим 24 листопада, на цьому фото видно, що об'єктів, які світяться, на території України стало менше.
Який вигляд мала Україна 23 листопада / Фото Worldview
Україна з космосу 17 грудня / Фото Worldview
Ракетні обстріли окупантів
- 16 грудня російські окупанти вчергове здійснили масований удар по Україні. Ворог цинічно стверджує, що б'є по "системах військового управління" але насправді загарбники знищують нашу енергетичну систему. Від цього першочергово страждають цивільні.
- Через удари по енергооб'єктах в Україні почалися перебої з електрикою, по всій країні запровадили режим екстрених відключень електрики.
- Станом на 18 грудня в українській енергосистемі зберігався значний дефіцит потужностей. Однак енергетики зазначають, що роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію.
- Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив, що українцям варто запастись терпінням, адже поки планується, що відключення електроенергії будуть упродовж всієї зими аж до початку березня. Через ракетні обстріли та масовані атаки українська енергетична система постраждала на 75 мільйонів гривень.