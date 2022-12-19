На опубликованных фото видно, что Украина остается в полной темноте.

Важно Насколько критическая ситуация со светом в Киеве и будут ли эвакуировать людей из столицы

Фото NASA было сделано 17 декабря. То есть, на следующий день после российских ударов по энергетическим объектам в Украине. Причем, по сравнению со снимком, сделанным 24 ноября, на этом фото видно, что светящихся объектов на территории Украины стало меньше.



Как выглядела Украина 23 ноября / Фото Worldview



Украина из космоса 17 декабря / Фото Worldview

Ракетные обстрелы кафиров.

16 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг цинично утверждает, что бьет по "системам военного управления", но на самом деле захватчики уничтожают нашу энергетическую систему. От этого в первую очередь страдают гражданские.

Обратите внимание! Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что массированные ракетные атаки никоим образом не изменяют ситуацию на поле боя.