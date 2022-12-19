На опубликованных фото видно, что Украина остается в полной темноте.
Важно Насколько критическая ситуация со светом в Киеве и будут ли эвакуировать людей из столицы
Фото NASA было сделано 17 декабря. То есть, на следующий день после российских ударов по энергетическим объектам в Украине. Причем, по сравнению со снимком, сделанным 24 ноября, на этом фото видно, что светящихся объектов на территории Украины стало меньше.
Как выглядела Украина 23 ноября / Фото Worldview
Украина из космоса 17 декабря / Фото Worldview
Ракетные обстрелы кафиров.
- 16 декабря российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг цинично утверждает, что бьет по "системам военного управления", но на самом деле захватчики уничтожают нашу энергетическую систему. От этого в первую очередь страдают гражданские.
- Из-за ударов по энергообъектам в Украине начались перебои с электричеством, по всей стране ввели режим экстренных отключений электричества.
- На 18 декабря в украинской энергосистеме сохранялся значительный дефицит мощностей. Однако энергетики отмечают, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
- Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заметил, что украинцам стоит запастись терпением, ведь пока планируется, что отключения электроэнергии будут на протяжении всей зимы вплоть до начала марта. Из-за ракетных обстрелов и массированных атак украинская энергетическая система пострадала на 75 миллионов гривен.