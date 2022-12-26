Страна-оккупантка уже вышла на критический дефицит "Калибров". Алексей Арестович заявил, что в России по состоянию на конец 2022 года осталось 460 – 500 крылатых ракет.
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Кирилл Буданов в интервью назвал меньшую цифру.
Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70 – 75 ракет в два-три раза. И в принципе они закончатся вообще,
– заявил глава украинской разведки.
Буданов отметил, что сначала Россия совершала теракты по объектам критической инфраструктуры Украины раз в неделю. Впоследствии – раз в 10 дней. А потом – раз в две недели. Сейчас – еще реже.
Зеленский просит украинцев прислушаться к воздушным тревогам
- Владимир Зеленский во время обращения 25 декабря призвал украинцев в ближайшие дни особенно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам.
- 2022 завершится через несколько дней. Украинский лидер отметил, что: "мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным".