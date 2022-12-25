Об этом предупредил советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, все предупреждения уже переданы. Сейчас в Черном море страна-террорист увеличила количество ракетоносителей.
К теме Оккупанты увеличили количество кораблей в Черном море: военные оценили ракетную угрозу
Они готовятся к новому удару. Все официальные и неофициальные предупреждения переданы – не игнорируйте воздушную тревогу в ближайшее время,
– подчеркнул Алексей Арестович.
Залп ракет во время атак уменьшился
В то же время советник отметил, что количество ракет в России снижается: позапрошлый ракетный обстрел – залп 70, прошлый – 38 ракет.
Относительно предстоящего удара он ссылается на оценки ОК "Юг", которое предупредило, что на Украину нацелены 24 ракет.
"Вероятно, они их накопили теперь хотят применить", – добавил Арестович.
Сколько всего ракет осталось в России
Также он отметил, что в прошлый раз российские войска применяли ракеты средней дальности – 540 километров, и у них ничего не вышло.
Структура ракет в России меняется не в их пользу. На момент прошедшей атаки в России оставалось 460 – 500 крылатых ракет,
– отметил Арестович.
Он произвел ориентировочный расчет возможных обстрелов:
- если будут запускать по 100 ракет, как раньше – это еще 5 атак,
- если по 70 – 7–8,
- если по 35 – 10–15 атак.
В то же время Арестович отметил, что пуски малыми дозами легко перехватывают ПВО. Поскольку, перехватить 30 ракет легче, чем 100.
Ситуация, по словам советника, ухудшится, если России передаст ракеты Иран: "но и с ними разберемся".