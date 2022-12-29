Утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги Россия выпустила по Украине свыше 120 ракет, имея целью погрузить нас в тотальную тьму. Как впоследствии отметил советник главы Офис Президента Кирилл Тимошенко, террористы также атаковали частный сектор в Дарницком районе Киева.
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Последствия прилетов по столице
По словам Тимошенко, по состоянию на 10:20 известно, что в результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка.
Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор россии,
– констатировал представитель ОП.
Кроме того, он опубликовал фото, где видно, что сделали вражеские ракеты в Дарницком районе Киева.
Россияне атаковали столицу Украины 29 декабря: смотрите фото с телеграммы Тимошенко