В частности, президент Владимир Зеленский говорил об этом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. О результатах разговора он сообщил во время традиционного вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Зеленский говорил с Мелони о ПВО

Президент рассказал, что 27 декабря разговаривал с премьером Италии.

Поблагодарил за уже оказанную и новую поддержку. Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги,

– отметил Зеленский.

По словам главы государства, он верит, что итальянская поддержка позволит укрепить защиту украинского неба.

"Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы. А также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе", – добавил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Мелони хочет приехать в Киев

Ранее президент рассказал, что во время разговора с Мелони он поприветствовал выделение дополнительных 10 миллионов евро помощи итальянским правительством. Кроме того, они обсудили формулу мира.

Премьер-министр Италии также прокомментировала свой разговор с украинским президентом.

"Дружеский телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Я возобновила поддержку итальянского правительства в Киеве и подтвердила максимальную преданность Италии всем полезным действиям для достижения справедливого мира", – написала Мелони.

Кроме того, она подтвердила свое намерение поехать в Киев и пригласила Зеленского в Рим.

Обратите внимание! Премьер-министр Италии хочет посетить украинскую столицу в первые месяцы 2023 года. Ее предшественник Марио Драги приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Еммануелем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.