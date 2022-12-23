Мэлони сказала, что планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским, чтобы согласовать поездку. По словам Мэлони, она хочет посетить Украину в первые месяцы 2023 года.

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Мэлони планирует позвонить Зеленскому

Я позвоню Зеленскому, чтобы передать мои пожелания и организовать эту поездку, которую я намерена совершить в первые месяцы следующего года,

– сказала премьер в эфире итальянского телевидения.

Мэлони подтвердила поддержку Украины против российского вторжения, хотя в ее правительстве есть ультраправая "Лига" и правая партия Сильвио Берлускони Forza Italia. И Маттео Сальвини, и бывший премьер Берлускони давно имеют теплые отношения с Россией.

Предшественник Мэлони Марио Драги посетил Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шолоцем.

Зеленский пригласил Мэлони в Украину