Мэлони сказала, что планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским, чтобы согласовать поездку. По словам Мэлони, она хочет посетить Украину в первые месяцы 2023 года.
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Мэлони планирует позвонить Зеленскому
Я позвоню Зеленскому, чтобы передать мои пожелания и организовать эту поездку, которую я намерена совершить в первые месяцы следующего года,
– сказала премьер в эфире итальянского телевидения.
Мэлони подтвердила поддержку Украины против российского вторжения, хотя в ее правительстве есть ультраправая "Лига" и правая партия Сильвио Берлускони Forza Italia. И Маттео Сальвини, и бывший премьер Берлускони давно имеют теплые отношения с Россией.
Предшественник Мэлони Марио Драги посетил Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шолоцем.
Зеленский пригласил Мэлони в Украину
- Президент Зеленский в октябре поздравил Мэлони с назначением на должность премьер-министра Италии. Лидеры побеседовали об отношениях между Украиной и Италией.
- Кроме того, стороны обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Глава государства сообщил, что пригласил Мэлони посетить Украину.
- Новый премьер Италии Джорджия Мэлони заявила, что будет поддерживать Украину. По ее словам, она не будет учитывать какой-либо газовый шантаж российского диктатора Владимира Путина.
- Также она считает, что единственным способом ускорить мирное соглашение между Украиной и Россией есть помощь украинской стороне военными средствами.