Силы противовоздушной обороны уничтожили над Киевом около двух десятков российских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Уточнение от сил ПВО – уже 16 ракет уничтожили над Киевом,

– отметил мэр.

Силы ПВО работают на максимум, – Сухопутные войска

Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что враг, тратя колоссальные ресурсы и смертоносное вооружение, пытается запугать нас. Однако, оккупанты получают и будут получать достойный отпор от наших воинов.

Мы – несокрушимые! Наши подразделения ПВО находятся в полной боевой готовности и отрабатывают по запущенным россиянами ракетам на максимуме своего потенциала. От имени группировки сил и средств обороны Киева прошу Вас сохранять спокойствие и верить в Вооруженные Силы Украины,

– подчеркнул Павлюк.

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