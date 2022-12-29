Силы противовоздушной обороны уничтожили над Киевом около двух десятков российских ракет. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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Силы ПВО работают на максимум, – Сухопутные войска
Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что враг, тратя колоссальные ресурсы и смертоносное вооружение, пытается запугать нас. Однако, оккупанты получают и будут получать достойный отпор от наших воинов.
Мы – несокрушимые! Наши подразделения ПВО находятся в полной боевой готовности и отрабатывают по запущенным россиянами ракетам на максимуме своего потенциала. От имени группировки сил и средств обороны Киева прошу Вас сохранять спокойствие и верить в Вооруженные Силы Украины,
– подчеркнул Павлюк.
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Последствия российской атаки в Киеве
- В результате массированной ракетной атаки в Киеве пострадали минимум три человека. В частности и 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
- Обломки сбитых ракет повредили два частных дома в Дарницком районе.
- Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. кроме того, на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.
- Жителей Киева предупредили о возможных перебоях со светом. Жителям рекомендуют сделать запасы воды.